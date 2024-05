La chitarra elettrica e la carriola preparata del collettivo Tyrso aprono Orlando

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 2 maggio 2024) Bergamo. “Che cosa posso dare al mondo / se non ricompostarmi nel garbuglio / di tutti gli humus sinaptici e ventrali / nel noi che imparentando genera / la scorza tenera e l’intruglio / di un mondo nuovo / altro mostro nostro?”. “Compostarsi” nell’altro, allungare i propri tentacoli verso l’esterno, in un’azione generativa che porta l’uomo ad essere qualcosa di differente, proprio grazie al contatto con l’altro. Un contatto che possa generare connessioni con chi o cosa non si conosce, cardine della nuova edizione di “” e punto di partenza anche nella performance “Chthulucene. L’umana parentela” delT¥RSO, che venerdì 3 maggio (dalle 18.00 alle 20.00) nella Sala dell’Orologio in Piazza della Libertà inaugura il festival (promosso dall’Associazione Culturale Immaginaree Laboratorio 80) con un concerto ...