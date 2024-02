Synth e schitarrate “di un altro mondoi” | è uscito “I’m not here” | il nuovo singolo del cantautore Kreky

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Sardo di nascita, romano d’adozione. Iltorna sulla scena musicale con un, da pocoin radio, sulle piattaforme digitali e in tutti i digital stores. Si chiama “I’m Not” (Romolo Dischi) e anticipa l’uscita dell’album “Time runs out” prevista per il 1° marzo. Caratterizzato da“soniche” e sezione ritmica indie rock, “I’m Not” è un brano scuro che nasce sognante e finisce con suoni laceranti, che accompagnano un intreccio di pensieri, consigli, richieste e considerazioni tra il mondo dei vivi e l’mondo. “I’m Not” è un brano dalle atmosfere oniriche che descrive una linea di connessione tra due mondi, un intreccio di discorsi – ...

