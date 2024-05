Kristen Stewart di nuovo in un film di vampiri dopo Twilight Ecco dove la vedremo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 2 maggio 2024) La star di, tornerà a recitare in un thriller suisembra cheavrà dia che fare con i. L'ex Bella Swan e l'attore Oscar Isaac saranno i protagonisti del prossimo intrepido progetto del regista Panos Cosmatos, noto per aver immerso Nicolas Cage nel sangue e nella vodka per il suo action-horror Mandy. Stiamo parlando del thriller sui, Flesh of the Gods, presentato a Cannes con WME Independent, CAA Media Finance e XYZs. Ilvanta un notevole pedigree dietro la macchina da presa, essendo stato scritto da Andrew Kevin Walker (Seven, The Killer) a partire da una storia ideata ...