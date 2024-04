(Di lunedì 15 aprile 2024) L'anteprima del, con star, è finita con decine di spettatrici che hanno abbandonato la sala per colpa di, commenti misogini e lesbofobici. Ladelche si è svolta al Brussels International FantasticFestival èta neldopo che oltre 60 persone sono uscite dalla sala a causa di, commenti omofobi e misogini, oltre a più di una minaccia di violenza fisica. Il sito di Variety ha intervistato alcune delle spettatrici presenti alla serata, riportando i commenti negativi nei confronti dell'organizzazione che non avrebbe reagito ...

L'intensa e problematica relazione tra i due personaggi al centro del nuovo trailer del film prodotto da A24 A24 ha diffuso in streaming il nuovo trailer di Love Lies Bleeding , film che vede al ... (movieplayer)

Love Lies Bleeding: la première del film con Kristen Stewart a Bruxelles scivola nel caos, con insulti e urla - L'anteprima del film Love Lies Bleeding, con star Kristen Stewart, è finita con decine di spettatrici che hanno abbandonato la sala per colpa di urla, commenti misogini e lesbofobici.movieplayer

Love Lies Bleeding, omofobia e violenza in sala: esplode il caos durante la prima del film - La proiezione di Love Lies Bleeding andata in scena al BIFFF è degenerata in una manifestazione omofobica e misogina ...bestmovie

Vicini davvero, cosa c'è da sapere sulla commedia romantica con Aitana su Netflix - Leggi su Sky TG24 l'articolo Vicini davvero, cosa c'è da sapere sulla commedia romantica con Aitana su Netflix ...tg24.sky