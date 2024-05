Juventus | ballottaggio tra Chiesa e Yildiz per Allegri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 2 maggio 2024) In casal’infermeria è completamente vuota, il tecnico Massimilianopuò lavorare con il gruppo al completo. Per la trasferta di Roma contro i giallorossi, il dubbio principale riguarda ancora l’attacco, dovesono inper affiancare Vlahovic. A centrocampo va valutata la posizione di Cambiaso, che può giocare da mezzala con Weah a destra oppure in fascia. A quel punto ci sarebbe McKennie insieme a Locatelli e Rabiot. Anche in difesa non sono previste rotazioni, con Bremer in mezzo tra Gatti e Danilo con Szczesny in porta. SportFace.