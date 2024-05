Juventus - l'ex presidente di Chiesa | 'È il fallimento di Allegri Se andasse in Premier Leagu - farebbe il vuoto'

Thiago Motta Juve, il Bologna non lo molla: Saputo ha due jolly per convincerlo a restare! - l’innalzamento del tetto-ingaggi (con criterio) e dell’asticella qualitativa della squadra al netto degli addii (che non saranno comunque numerosi). Db Torino 02/10/2022 - campionato di calcio serie A ...

Scherzo delle Iene a Simeone: "30 mln per l'Arabia Non sono interessato ai soldi" - "Io in questo momento non sono interessato ai soldi, sono in un momento dove penso più a fare la mia carriera in Europa".

Di Livio: 'I cori di Cuadrado contro la Juve Una vergogna' - " Quello che ha fatto Cuadrado è una vergogna ", questa è la dura accusa mossa dall'ex calciatore Angelo Di Livio nei confronti del colombiano, reo di aver festeggiato il recente scudetto dell'Inter ...

