Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus , parla in conferenza stampa alla vigilia della trasferta in casa della Lazio , per il ritorno... Continua a leggere>>

Alla Juventus nelle ultime settimane si è parlato molto di ` anno zero `, in riferimento alla stagione in corso, la 2023-24. Ed ecco che l`espressione... Continua a leggere>>

Juvemania: zero chance per allegri, Elkann dovrà liquidarlo. Ecco perché la Juventus è avanti per Thiago Motta - Quante possibilità ha Massimiliano allegri di restare alla Juventus anche la prossima stagione zero. Anche nel caso dovesse vincere la Coppa Italia (e non è così facile) e centrasse l'obiettivo ...

Continua a leggere>>

Prendetemi lui o me ne vado | allegri, ora la dirigenza lo supplica di rimanere: chiesto un pupillo per firmare - allegri potrebbe restare sulla panchina della Juventus, ma il tecnico toscano ha dato un aut aut alla dirigenza. Il prossimo calciomercato estivo, che inizierà tra circa due mesi, sarà il vero banco d ...

Continua a leggere>>

Mercato Juve: possibile offerta del Crystal Palace per Kostic - In attesa di concludere al meglio la stagione, la Juventus inizia a pensare sul fronte mercato. L'obiettivo della società bianconera per l'estate è quello di rinforzare la rosa ma anche di fare cassa ...

Continua a leggere>>