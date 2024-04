Juventus in finale per evitare un anno da zero titoli - ma per Allegri sarà il capoline - comunque vada

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Allanelle ultime settimane si è parlato molto di ``, in riferimento alla stagione in corso, la 2023-24. Ed ecco che l`espressione...

Roma, 23 aprile 2024 - La Juventus raggiunge la finale di Coppa Italia per la 22esima volta nella sua storia, l'ottava nelle ultime dieci edizioni e si qualifica alla Final Four di Super Coppa Italia na 2025 in Arabia Saudita. Queste le buone notizie che arrivano per i bianconeri dalla semifinale di ... (sport.quotidiano)

juventus in finale per evitare un anno da zero titoli, ma per Allegri sarà il capolinea, comunque vada - Alla juventus nelle ultime settimane si è parlato molto di `anno zero`, in riferimento alla stagione in corso, la 2023-24. Ed ecco che l`espressione utilizzata.calciomercato

Gazzetta - juventus, così non può bastare: sembrava Tudor quello al lavoro da tre anni - Anche La Gazzetta dello Sport commenta senza troppi mezzi termini la juventus vista in campo allo Stadio Olimpico contro la Lazio: "Il “fiuuu...” di Allegri lo hanno sentito anche a Livorno. Max ha vi ...ilbianconero

IL MATTINO - Napoli, sondaggio per Marco Rose, allenatore del Lipsia, in attesa di Antonio Conte - Secondo Il Mattino, il Napoli avrebbe effettuato un sondaggio per Marco Rose, allenatore del Lipsia: "E queste sono ore in cui vengono anche sollecitati sondaggi inediti per la panchina: su tutti, Mar ...napolimagazine