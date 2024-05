Bandabardò e Cisco insieme nel nuovo singolo ‘Domenica’

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 2 maggio 2024) Si intitola Domenica ildella, un’affresco che un’amara ironia racconta un’Italia che tira a campare allegramente. “Il tuo lavoro qui più non c’è” recita l’incipit del pezzo, mentre nel ritornello si ripete che “Tanto domani è domenica e si va al mare, tutti in fila in autostrada”. Il brano, uscito in occasione della Festa del Lavoro il 1° maggio, è accompagnato da un video clip che vede susseguirsi immagini originali di questi giorni con immagini d’archivio del Collettivo di Fabbrica ex Gkn di Campi Bisanzio, simbolo e modello della lotta per i diritti dei lavoratori. Nel 2021, l’industria automobilistica licenziò tramite mail 422 dipendenti della fabbrica e da allora – tra vertenze, lotte e sacrifici individuali – le operaie e gli operai della ex GKN hanno promosso un progetto di ...