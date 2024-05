Jesi - al via domani l' antipasto del palio di San Floriano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 2 maggio 2024)(Ancona), 2 maggio 2024 – Al vial’del: alle 18,30 si accenderà l’illuminazione predisposta per l’occasione in Piazza Federico, poi la cena con delitto “L’incubo del tintore” al circolo cittadino. Poila Scampanada de San Fiorà con il corteo delle campanelle alle 17,15 dalla cattedrale alla chiesa di San Nicolò, accompagnato dal gruppo tamburi junior, sulla tradizione della leggenda di Sane il diavolo la quale sarà rappresentata alla fine del rumoroso e colorato serpentone di bimbi. Per Jesoterica: si parlerà di Sane le celebrazioni di maggio. Dalla simbologia del santo patrono alle tradizioni ancestrali. Alle 22,30 poi l’esibizione celtico musicale del gruppo Zycky Boys. Alle 18,30 i si sposterà al museo Federico ...