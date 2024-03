Jesi | Donatella Finocchiaro domani al teatro ergolesi con ' La Lupa'

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 12 marzo 2024)(Ancona) 12 marzo 2024 –(ore 21,15) in scena alcon il capolavoro di Giovanni Verga La, progetto drammaturgico di Luana Rondinelli. La pièce – in scena anche aldelle Api di Porto Sant’Elpidio stasera - con la ritmata regia e la dinamica interpretazione diregala al pubblico una versione più moderna del romanzo, ricca di desiderio e voglia di affermazione della donna. Al termine dello spettacolo il pubblico sarà invitato a restare ancora inper l’incontro/conversazione con la compagnia a cura di Luca Brecciaroli, assessore alla Cultura del Comune di. In scena, al fianco della ...