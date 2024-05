Isola dei Famosi - perché non va in onda il 2 maggio

(Di giovedì 2 maggio 2024) Salta ancora l’appuntamento L’dei. Vladimir Luxuria, con Sonia Bruganelli e Dario Maltese, non va inil 2per lasciare spazio alle partite di Europa League. A rivelarlo era stata proprio la conduttrice durante la puntata del 29 aprile, rimandando così i telespettatori alla settimana successiva. C’è tutto il tempo, quindi, per appianare le divergenze che stanno dividendo i naufraghi che hanno visto ritirarsi moltissimi dei loro compagni, ultimo fra tutti il poeta bohèmien Pietro Fanelli.deinon va inCome abbiamo anticipato, la puntata di giovedì 2salta per lasciare spazio alle partite di Europa League, che inevitabilmente avrebbero monopolizzato un’ampia fetta di pubblico ...

Per un reality che finisce ce n'è uno che inizia. Lunedì 25 marzo - dopo più di sei mesi - è terminato il Grande Fratello, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 e con Rebecca Staffelli e Cesara Buonamici in studio. Al suo posto è arrivata l' Isola dei Famosi : ma da quando ? Chi la... Continua a leggere>>

Ferro e Maionchi, vi racconto di quando mi vidi obbligato a censurare il coming out di Tiziano - Chi scrive può aggiungere un episodio che aggiunge e per certi versi conferma il clima di ostilità al coming out di Tiziano Ferro a inizio carriera.

Continua a leggere>>

Quello che non so di te, le curiosità da conoscere sul film sentimentale in prima visione tv - Tutte le curiosità più interessanti su Quello che non so di te, film romantico/sentimentale del 2021 interpretato da giovani e promettenti attori ...

Continua a leggere>>

Isola dei famosi 2024: salta la diretta di stasera giovedì 2 maggio! I motivi - Stasera non andrà in onda l'Isola dei famosi 2024. Saltata infatti la diretta del reality show di Vladimir Luxuria.

Continua a leggere>>