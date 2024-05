Incidente sull’A1 - vigile del fuoco si ferisce durante i soccorsi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 2 maggio 2024) Barberino di Mugello (Firenze), 2 maggio 2024 – Undeldel distaccamento di Barberino di Mugello è rimasto feritoun intervento sull’autostrada A1 all’altezza di Calenzano dove nella mattinata di oggi, 2 maggio, un camion era rimasto coinvolto in unstradale avvenuto all’altezza del chilometro 278,8 in direzione Sud.le fasi di soccorso, ildelè rimasto ferito. I colleghi lo hanno immediatamente soccorso per poi affidarlo al personale sanitario del 118 prersente sul posto.