Vigile del fuoco morto in servizio Il ricordo commosso dei colleghi | Una vita spesa a salvare gli altri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 1 maggio 2024) L’improvvisa scomparsa di Samuele Del Ministro, capo squadra dei Vigili delstroncato da un malore mentre era ina Torino, ha colpito la città. Samuele, 50 anni, compagno di Stefania Berti, insegnante all’Istituto Tecnico Agrario Anzilotti, padre di Diego e Nora, era molto conosciuto, e sono in molti a piangere la sua morte. Nella mattinata di ieri, all’ospedale le Molinette, sono stati effettuati gli esami autoptici, nelle prossime ore la salma lascerà Torino per essere riportata a Pescia. La cerimonia funebre è prevista venerdì, alle 15.30, in Cattedrale. "Era inal comando di Montecatini- ricorda Fabrizio Bonelli, pompiere in pensione pesciatino con cui ha condiviso tanti servizi – è stato uno dei primi a interessarsi di una nuova materia da noi poco diffusa, il Tpss, le tecniche di primo soccorso; in breve ...