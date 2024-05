Incidente sul lavoro a San Rocco al Porto - operaio travolto da un portone | è grave

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 2 maggio 2024) Sanal(Lodi), 2 maggio 2024 –sul, oggi pomeriggio poco dopo le 17, all’industria meccanica Bassi, in via Luigi Bassi, a Sanal, nel Lodigiano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, undi 52 anni della produzione sarebbe statodalne di accesso allo stabilimento. Ma sono ancora da chiarire l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118, anche un elisoccorso. Dalle prima informazioni dell’Areu, l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, l’uomo avrebbe riportato un trauma alla schiena e aun arto inferiore. Ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso.