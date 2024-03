Marocco | Portogallo e Spagna lanciano slogan per Mondiali 2030 | “YallaVamos!”

(Di martedì 19 marzo 2024) “” è loche accompagnerà idi calcio delche saranno ospitati da. E’ un motto che prende le mosse dall’obiettivo chiave della candidatura congiunta, vale a dire dar vita a un torneo “per il calcio, per il mondo, per il domani”. “Il calcio alla fine diventerà ciò che plasmeremo dentro. Abbiamo l’obbligo di prendercene cura e di dargli un significato che ispiri tutti”, ha detto Fernando Gomes, presidente della Federcalcio portoghese, presso cui è stato presentato oggi lo. Quest’oggi sono anche state presentate le prime leggende del calcio con il ruolo di ambasciatori del torneo: Luis Figo per il, Andres Iniesta per lae Nourredine Naybet ...

Marocco: terremoto di magnitudo 4,8 - Un terremoto di magnitudo 4,8 ha colpito il Marocco oggi. La scossa si è verificata alle 20:17 (21:17 in Italia) e l'epicentro è ...agenzianova

Qatar e Marocco ospiteranno Mondiali calcio U17 per 5 anni - Il Mondiale U17 in Qatar vedrà in campo 48 nazionali, in una strategia che, ha spiegato il presidente della Fifa Gianni Infantino, fa parte degli obiettivi globali delle federazione internazionale del ...ansa

NAZIONAPOLI - Portogallo, i convocati di Roberto Martinez: assente Mario Rui - Mario Rui resterà a Napoli nel corso della prossima sosta per le nazionali, in quanto non è stato convocato dalla sua selezione. Sono 32 i calciatori convocati dal ct del Portogallo Roberto Martinez p ...napolimagazine