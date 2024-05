Ilary Blasi con Alvin verso Battiti Live

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 2 maggio 2024)(US Mediaset) Sollevati dall’Isola dei Famosi, Mediaset avrebbe pensato adper, lo show musicale itinerante targato Radionorba. Secondo FqMagazine, saranno l’ex conduttrice e l’ex inviato del reality dei naufraghi a condurre questa estate la nuova edizione della kermesse, che da Italia 1 è in procinto di essere promossa su Canale 5. Per i due non si tratterà di una prima volta insieme in un programma musicale: nel 2003 condussero l’edizione estiva di Top of the Pops, mentre nella stagione successiva (2003/2004) furono al timone di CD:; entrambe le trasmissioni andavano in onda su Rai 2. Oltre all’Isola, hanno condiviso anche la poco fortunata avventura con Eurogames su ...