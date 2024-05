Il vero Concertone politico? È stato quello di Taranto | dalle guerre al lavoro povero fino al green - sul palco protagonisti attivisti e artisti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) La guerra in Ucraina e in Palestina, l’inquinamento di Ilva e i cambiamenti climatici, ilpo, i caregiver e la parità di genere, la lotta delle donne in Iran, le critiche senza sconti al governo Meloni. Per ritrovare un Primo Maggio moltobisogna scendere a, dove iltutt’altro che anestetizzato. Sulmontato nel parco archeologico delle Mura Greche, la giornata organizzata dal Comitato dei cittadini e lavoratori liberi e pensanti è stata netta nella scelta dei temi e del linguaggio. Una presa di posizione forte che ha trovato due soli appoggi mediatici per la diretta, offerta in tv dalla rete locale Antenna Sud e in streaming da Ilfattoquotidiano.it. Un primo “taglio” lo ha dato Michele Riondino, direttore ...