Landini | stop lavoro povero e precario

(Di domenica 7 aprile 2024) 8.40 "Vogliamo abolire quelle leggi balorde che hanno resoile la vita delle persone". Così il segretario della Cgil,, alla Stampa, parlando della campagna per i referendum. "La precarietà è una perdita di libertà per chi lavora", afferma. Meloni smetta "di fare incontri finti o di voler decidere di confrontarsi con chi le fa comodo.E' da un anno che contestiamo la delega fiscale". Serve "una vera progressività su tutta la capacità contributiva, tassare gli extraprofitti delle imprese e le rendite finanziarie"

Associazioni in piazza a Roma per una nuova Manifestazione nazionale per la pace e il diritto di manifestare. Il corteo, organizzato dalla coalizione Assisi pace Giusta, che riunisce diverse ... (ilfattoquotidiano)

Landini, 'mi auguro di incontrare presto Orsini' - Lo dice il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a "Il cavallo e la torre" su Rai3, a proposito del presidente designato di Confindustria. E, prosegue Landini, "bisogna arrivare ad una ...ansa

Landini: “Non è il momento di investire in armamenti, ma in sanità, istruzione e lavoro” - Nel suo intervento, Landini, ha sottolineato il dramma della guerra che si sta conducendo in un Paese europeo, al dramma per i civili, ma anche al mancato stop alla sua proliferazione nel corso di ...ilpuntoamezzogiorno

Landini: referendum abrogativo Jobs Act - Le "leggi sbagliate" vanno abrogate. Così il segretario Cgil Landini che in un'intervista a Repubblica annuncia un referendum abrogativo sul Jobs Act. "L'Italia ha gli extraprofitti ai massimi e gli s ...rainews