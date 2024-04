Prezzo del petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Brent con consegna a giugno è scambiato a 83,22 dollari con un calo dello 0,75% mentre il Brent sempre con consegna a giugno passa di mano a 88,74 dollari con una flessione dello 0,85%. Continua a leggere>>

Prezzo dell'oro in lieve calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot ) passa di mano a 2.332 ,08 dollari l'oncia con un calo dello 0,25% mentre l'oro con consegna a giugno è scambiato a 2.341,20 dollari l'oncia con una flessione dello ... Continua a leggere>>

Euro in lieve calo rispetto al dollaro questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica Euro pea è scambiata a 1, 0698 dollari con un calo dello 0,21% e a 167,6200 yen con un avanzamento dello 0,01%. Continua a leggere>>

Prezzo petrolio in lieve calo, Wti scambiato a 82,32 dollari - Prezzo del petrolio in lieve calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a giugno passa di mano a 82,32 dollari al barile con un calo dello 0,38% mentre il Brent sempre co ...

Continua a leggere>>

Il quadro grafico e come valutano gli analisti le azioni Exxon Mobil - Exxon Mobil Corp ha registrato un calo del 28% nell'utile netto nel primo trimestre, risultato inferiore alle previsioni. Questo declino è stato ...

Continua a leggere>>

Ethereum: Aprile in rosso e con incertezze | ETH tra resistenza di breve area 3.300$ e supporto - Anche Ethereum (ETH) si sta avviando a chiudere il mese di Aprile in negativo. Attualmente, il prezzo quota a 3.175$ e, su base mensile, registra una contrazione del 13% evidenziando una discesa del ...

Continua a leggere>>