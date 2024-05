Il Newcastle annuncia la data del rientro di Tonali | squalifica sospesa per il 2024 25

Shola Ameobi , responsabile dei giocatori in prestito del Newcastle, ha parlato del caso Tonali relativo alle scommesse Sandro Tonali è ritornato al centro del ciclone scommesse. Shola Ameobi , responsabile dei giocatori in prestito del Newcastle, ha analizzato a Stadium Astro il caso legato all’ex ... Continua a leggere>>

Riguardo al Caso scommesse , Ameobi ha parlato dell'ex Milan Sandro Tonali e dei dubbi del Newcastle su quanto sapessero i rossoneri Non sono mesi facili per Sandro Tonali. Nei giorni scorsi infatti la FA lo ha deferito per aver scommesso su decine di partite durante la sua esperienza al Newcastle ,

Sandro Tonali vede una luce i fondo al tunnel. Con un comunicato ufficiale il Newcastle ha annuncia to il ritorno in campo del centrocampista...

tonali graziato: la squalifica italiana copre anche le scommesse inglesi - ROMA – Sandro tonali resterà fuori gioco solo per i 10 mesi della squalifica italiana. La Premier ha deciso di graziarlo per le scommesse che il centrocampista del newcastle ha ammesso di aver ...

tonali punito anche in Inghilterra per il caso scommesse: quando tornerà dalla squalifica - Sandro tonali è stato squalificato per due mesi con pena sospesa per aver violato le regole sulle scommesse della Football Association: cosa cambia per ...

Londra, di fatto, ha deciso di non prolungare la sanzione italiana. Il giocatore tornerà in campo a fine agosto - La FA ha imposto al centrocampista del newcastle una multa di 20.000 sterline (circa 23 mila euro) e uno stop di due mesi, sospeso fino al termine del 2024-25: se entro la fine della prossima stagione ...

