8 libri da leggere a maggio | i titoli imperdibili

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 29 aprile 2024) Esiste una pratica quotidiana in grado di allentare lo stress, di nutrire la mente e di aiutarci a prendere le distanze dagli impegni per qualche ora. Basta aprire un libro e immergersi nella sua stori, infatti, per raggiungere luoghi lontani, per sperimentare sulla propria pelle altre vite, per vivere viaggi e avventure. Non c’è il momento perfetto perun libro, perché la verità è che ogni momento è quello buono. Un romanzo permette di viaggiare senza dover partire, aiuta a staccare per qualche ora quando si è stressati, è il perfetto compagno quando si ha voglia di dedicarsi del tempo., anche solo qualche pagina al giorno, aiuta moltissimo e – piano piano – diventa quell’abitudine sana alla quale è impossibile rinunciare. Con la bella stagione, poi, lo si può fare all’aria aperta durante una gita, una sosta in un parco, oppure sulla ...