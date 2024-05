Il governo vanta un Pil in crescita - ma tace sull’inflazione | così il ceto medio diventa povero

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ogni giorno i baldi cortigiani della moderna “Maga Circe” seduta a Palazzo Chigi ci fanno sentire, in tutti i tg Rai, sperticate lodi sul Buondei Fratelli d’Italia che trasformerà in breve tempo il carrozzone politico lasciato dalle “sinistre” in un rompighiaccio capace di solcare le onde di tutti i mari. I primi risultati già si vedono: l’indice del Pil è in costanteda quando c’è lei al timone, e ci colloca costantemente davanti alla Germania, che da decenni era considerata la locomotiva d’Europa. Ma il vero capolavoro del nostro(dicono loro) è l’incremento delle entrate fiscali, solo in parte dovuto all’incremento del Pil e dei conseguenti posti di lavoro creati (in gran parte “posto fisso”!). Ma questo è solo l’inizio! (pensano). Quando avremo raggiunto tutti i nostri obiettivi annunciati, con l’Autonomia ...