Cosa vuole fare il governo Meloni per cambiare l’Irpef 2025 | vantaggi in arrivo sopra i 50mila euro

Pranzo da 180 euro per 9 persone in un ristorante di Ostia: lo scontrino fa il giro del web. Ecco Cosa hanno mangiato: C’è però chi ha voluto mostrare un cambio di rotta: uno scontrino certamente “pazzo” ma al contrario. Giorni fa, in un ristorante di Ostia, un pranzo per nove persone è costato 180 euro: 20 euro a ...ilgazzettino

Gratteri al Pascal, 'interrogato' dagli studenti: Rispondendo alla domanda di un'alunna su Cosa consiglierebbe a chi vuole intraprendere la sua professione e seguire il suo esempio Gratteri ha detto: "Il mio percorso di vita non lo auguro a nessuno.ansa

Diego Lenzi, l'intervista: "Io voglio essere Cammarelle": Se hai paura di buttarti non vai da nessuna parte. Le paure si prendono di petto. Se vuoi una Cosa, la fai». A chi pensa che lo sport sia solo carta da parati dell’esistenza dedichiamo la faccia ...corrieredellosport