Il fisiatra | Infortuni all' anca in aumento - scelta Sinner di preservarsi corretta

(Di giovedì 2 maggio 2024) Roma, 2 mag. (Adnkronos Salute) - Addio al torneo Atp 1000 di Madrid da parte di Jannik. "La miami ha dato fastidio questa settimana e sta lentamente diventando più dolorosa", ha annunciato il tennista sui social, riaccendendo i timori su una articolazione che vede in crescita il numero deglitra chi pratica il tennis ad altissimo livello. "Il dolore all'e glia tale livello sono un problema crescente per i tennisti. Sebbene molto spesso siano altre le strutture coinvolte dal sovraccarico tipico del tennis, in realtà le problematiche all'sono state segnalate in una percentuale che varia dall'8% al 27% dei giocatori di tennis", spiega all'Adnkronos Salute Andrea Bernetti, vice presidente della Società italiana di medicina fisica e riabilitativa ...