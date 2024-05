Annunciato il ritiro di Jannik Sinner dal Mutua Madrid Open a causa di un infortunio all’anca

(Di giovedì 2 maggio 2024) destra. I fan sono delusi e preoccupati della sua co dizione fisica L’altoatesino, attualmente numero 2 al mondo, ha dovuto prendere la difficile decisione di non proseguire nel torneo, che includeva una partita dei quarti di finale contro Felix Auger-Aliassime La decisione è arrivata dopo cheha cominciato a manifestare problemidestra già durante il match del terzo turno contro il russo Kotov. Nonostante i problemi fisici,è riuscito a superare il suo avversario in due set, ma ha continuato a sentirsi a disagio nei giorni successivi.ha reso nota la sua situazione attraverso i social media, spiegando che non era in grado di continuare a giocare e che seguiva il consiglio dei medici per evitare ulteriori danni. Ha anche ...

Digitale terrestre: nuovi canali gratis per gli amanti dello sport - Grazie alla tecnologia HbbTV, disponibile solo sul Digitale Terrestre, gli amanti del tennis e del padel potranno guardare in diretta molte più partite su SuperTennis TV.

Tennis: Hip problem forces sinner to retire in Madrid - Italy's world number two jannik sinner has pulled out of the Madrid Open at the quarter-final stage due to a painful hip problem. "Taking the advice from the doctors we decided it's best to not play ...

Atp/Wta Madrid: Aryna Sabalenka vola in semifinale. Taylor Fritz supera Cerundolo - Atp Madrid, Taylor Fritz centra la semifinale battendo Francisco Cerundolo Nel singolare maschile che ha perso in una sola giornata Carlos Alcaraz eliminato da Andrey Rublev e jannik sinner che ha ...

