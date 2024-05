Il dolore che non gli lascia tregua | drammatiche voci su Re Carlo dopo l' uscita pubblica

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) L'intervento all'addome subito lo scorso gennaio da Kate Middleton, principessa del Galles, sarebbe stato effettuato da un'equipe di medici italiani del Policlinico Gemelli di Roma. Lo rivela un'anticipazione di Gente', in edicola da venerdì 3 maggio. Secondo il settimanale, che ha raccolto le confidenze di fonti vicine alla famiglia reale britannica, inoltre, ReIII sarebbe fiaccato da "dolori alle ossa" che non gli lascerebbero. La notizia smentirebbe le rassicurazioni sulla salute del sovrano britannico diffuse dal comunicato di Buckingham Palace che ha annunciato il ritorno di reagli impegni pubblici. Intanto qualche giorno fa ReIII è ufficialmente tornato agli impegni pubblici per la prima volta dal 6 febbraio, quando Buckingham Palace annunciò che si sarebbe preso una pausa per ...