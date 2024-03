(Di domenica 17 marzo 2024) Unche le parole non possono esprimere, e infatti non ne ha usatePanaite Birta, l'ex marito di Stefania edei tre bambini morti nell'della loroa...

Bologna , 16 marzo 2024 – Anche la Bologna sportiva piange le vittime dell’incendio di via Bertocchi . Prima dei rispettivi match, il Bologna e la Virtus hanno ricordato la mamma e i tre bimbi Morti ... (ilrestodelcarlino)

Dopo il terribile Incendio a Bologna , è stata aperta una raccolta fondi per trasportare in Romania le salme delle vittime. Di cosa si tratta (notizie.virgilio)

Incendio di Bologna, papà George accolto in casa dal suo capo: «Non possiamo lasciarlo solo». Il dolore di una comunità intera - Il fratello di Stefania Nistor, Razvy, ha lanciato una raccolta fondi, a quanto pare per il trasporto delle salme dei familiari in Romania, e i membri della comunità si sono già detti pronti a stare ...leggo

Incendio a Bologna, la comunità si stringe al padre dopo la morte di moglie e figli: il gesto dei colleghi - George Panaite Birta è rimasto solo dopo la morte dell'ex moglie e dei figli nell'Incendio di Bologna, ma colleghi e comunità gli sono solidali ...notizie.virgilio

