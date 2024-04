Appalti e lavoro nero | il governo si rimangia le promesse sulle sanzioni per i committenti che impiegano aziende non in regola

(Di venerdì 12 aprile 2024) Con i sindacati e con le associazioni dei costruttori ilsi era impegnato a rafforzare le norme contro ilnegliedilizi. Oggi, però, si èto la parola e ha dato parere sfavorevole proprio all’emendamento che avrebbe abbassato le soglie di punibilità rendendo più severe leper chi utilizza imprese senza il cosiddetto Durc di congruità. Uno sgarbo alle parti sociali che erano state rassicurate meno di 48 ore prima, al tavolo del 10 aprile. Ricapitolando: il decreto approvato dal Consiglio dei ministri poco dopo la strage all’Esselunga di Firenze ha introdotto una serie di novità in materia di sicurezza sul, tra le quali la patente a punti. In più ci sono le multe per chi utilizza imprese senza il documento di congruità. ...

Uno striscione con la scritta 'Adesso basta!' apre il corteo di Cgil e Uil Bologna che si è messo in marcia giovedì mattina nel giorno dello Sciopero generale nazionale per la sicurezza sul lavoro .

Dopo l'incontro di ieri, mercoledì 10 aprile, con le parti sociali, la maggioranza ha deciso di rivedere le norme per la Sicurezza dei luoghi di lavoro messe a punto dalla ministra Marina Calderone

Nella tradizione del sindacalismo riformista che prese piede in Germania e nord Europa a fine Ottocento, lo sciopero generale era riservato a casi estremi, per protestare contro la...

