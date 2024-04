Ieri in Campania | follia ad Avellino - uomo trascina carrozzino per bambini in scooter Monitorato l’Arco di Traiano a Benevento

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri , giovedì 25 aprile 2024. Avellino – La città di Avellino celebrato il 79° anniversario della Liberazione d’Italia, e come da tradizione la cerimonia è stata svolta in via Matteotti ad Avellino alla presenza di Autorità civili e ... Continua a leggere>>

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri , sabato 27 aprile 2024. Avellino – Altruisti, generosi, mossi da un forte senso di comunità. Ma soprattutto giovani e giovanissimi, nati dal 2004 in poi. Sono i 29 Alf Ieri della Repubblica scelti dal Presidente Sergio Mattarella ...

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri , domenica 28 aprile 2024. Avellino – Clamoroso colpo di scena nel finale del Processo Aste Ok. Al termine di una Camera di consiglio durata 23 ore, il collegio giudicante della Corte d'Assise del tribunale di Avellino presieduto ...

Quando finiranno i lavori in viale campania (non oggi) e come riaprirà la strada - Viale campania: il cantiere è ormai ultimato, ma bisognerà ancora attendere prima di riaprire la strada al traffico. Anche se, probabilmente, non sarà una riapertura totale. Lo ha spiegato ieri sera, ...

Palma campania, 5 autocompattatori a fuoco in area parcheggio - ieri pomeriggio a Palma campania i carabinieri sono intervenuti in via Novesche in un'area parcheggio per la segnalazione di un incendio. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare ...

Paura a Palma campania nel deposito dei rifiuti: spari e camion in fiamme - Hanno usato la pausa pranzo per agire il più possibile indisturbati, mentre i capannoni erano pressoché vuoti. E in meno di un'ora hanno distrutto cinque camion, incendiandoli, ...

