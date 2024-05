Ibrahimovic | Cardinale mi ha fatto un’offerta che non potevo rifiutare Raiola? Ho pianto moltissimo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) “Sono al Milan da tre o quattro mesi e sta andando bene. A causa del mio ego è stato difficile smettere. Io penso ancora di essere il migliore, avrei potuto continuare, ma ho scelto di fermarmi”. Mai banale – come non lo è stato in campo – nelle dichiarazioni, Zlatan. L’ex attaccante del Milan, oggi Senior Adviser proprio del club rossonero, è stato intervistato ai microfoni di ABTalks, podcast condotto dallo youtuber Anas Bukhash. Diversi i temi trattati: dall’addio al calcio giocato alla nuova vita da dirigente. Senza dimenticare il rapporto con la famiglia e nell’emozionante ricordo di chi – come Mino– non è più presente nella sua vita. L’offerta diDopo oltre 800 presenze tra campionati nazionali e coppe europee, si sono aperti nuovi orizzonti davanti a Zlatan, in qualità di ...