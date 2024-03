Milan | Ibrahimovic fa chiarezza | “C’è stato un controllo | ma non hanno trovato niente”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tapiro d’oro numero 8 per Zlatan, “premiato” da Striscia la notizia e Valerio Staffelli in seguito alle indagini della Guardia di Finanza sulla cessione societaria dal fondo Elliott a RedBird. L’ex attaccante ha inizialmente ironizzato: “Sono io il proprietario del, ma questo è un segreto“. In seguito, tornando serio, Ibra ha spiegato: “E’effettuato un, ma nonnulla. E’ RedBird il proprietario del“. Infine, sulla squadra: “I ragazzi stanno facendo bene e mi ascoltano. Devono farlo, sennò…“. SportFace.