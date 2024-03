Serie D femminile Giorgio Peri e Carmania» ko Lupi Santa Croce vince 3-0

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Continua il momento negativo per la formazione didella Pallavolo Grosseto. La formazione allenata da Francesco Alpini ha ceduto 3-0 (22-25, 13-25, 15-25) in casa contro. Disfatta casalinga per il team biancorosso che ha retto praticamente solo il primo set, per poi perdere ogni riferimento nei due seguenti. Una sconfitta netta e pesante che amplifica ancora di più la crisi delle maremmane reduci da cinque sconfitte di fila. Solo il primo set è stato giocato in equilibrio, con le grossetane che erano riuscite anche a portarsi avanti sul 21-20, prima di essere riprese sul 22 pari; da lì poi il break decisivo delle ospiti che hanno portato a casa il primo set. Nel secondo parziale dopo un buon ...