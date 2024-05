I fatti di Tbilisi mostrano una Georgia a metà tra Europa e Russia

(Di giovedì 2 maggio 2024) Dopo un mese di accumulo, le tensioni inhanno raggiunto un picco. Mentre mercoledì 1° maggio il Parlamento diha approvato nella seconda lettura (sulle tre previste dall’ordinamento giuridicono) la “legge sugli agenti stranieri”, nelle strade attorno all’edificio si sono registrati scontri violenti tra manifestanti contrari alla legge e forze di polizia, con il ricorso da parte di queste ultime a cannoni ad acqua, gas lacrimogeni e granate stordenti per mantenere il controllo della situazione. Secondo il ministero della Saluteno undici persone, tra cui sei agenti di polizia e il leader del partito d’opposizione “United National Moevement” Levan Khabeishvili, sarebbero state ospedalizzate in seguito alle violenze, mentre il ministero degli Interni riporta l’arresto di sessantatré ...

