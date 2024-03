Judo | Grand Slam Tbilisi 2024 | Asya Tavano di bronzo nei +78 kg in Georgia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024) Arriva all’ultima chance utile il primo e unico podio per l’Italia nel weekend deldiconquista un’importante medaglia dinella categoria riservata ai +78 kg. La 21ennefriulana ha iniziato il suo percorso superando prima l’olandese Karen Stevens e in seguito l’uzbeka Rinata Ilmatova, finendo per perdere poi dalla tedesca Renee Lucht nei quarti di finale. L’atleta teutonica ha poi conquistato l’oro sul tatamino, permettendo alla nostra portacolori di entrare nei ripescaggi. Eha sfruttato al meglio la chance, avendo la meglio sulla brasiliana Beatriz Sozua e poi sulla cubana Idalys Ortis per salire sul terzo gradino del podio. L’altra azzurra impegnata, ...