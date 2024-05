I centri sociali contro Vannacci a Napoli Corteo e tensioni con la polizia video

(Di giovedì 2 maggio 2024) Tuttiil generale. Presentare il suo nuovo libro sta diventando impossibile per il candidato della Lega. Aci sono stati scontri tra le forze dell’ordine in assetto antisommossa e antagonisti che protestavano per la sua presenza in città. Le forze dell’ordine sono state costrette a blindare questo pomeriggio il Lungomare dia causa della contestazione che intendeva bloccare la presentazione. Robertoera atteso all‘Iav Teatro di via Nazario Sauro ma alcuni esponenti deie dell’estrema sinistra cittadina si sono organizzati e si sono diretti lì. Le camionette dellahanno chiuso lo slargo di via Nazario Sauro a ridosso della statua di Umberto I, impedendo l’accesso da tutti i lati. I ...

AGI - Proteste a Napoli per la presenza del generale Roberto Vannacci, candidato della Lega alle elezioni europee. Vannacci presenta il suo libro 'Mondo al contrario', al teatro di Arte Vesuvio sul lungomare di Napoli. Una ventina di attivisti si è schierata in piazza Plebiscito per manifestare

Dopo essersi diretto su via Nazario Sauro, il corteo di protesta ha tentato di forzare il cordone della polizia in tenuta antisommossa per raggiungere il luogo dove sarebbe avvenuta la presentazione del libro di Vannacci . Qui c'è stato un contatto con gli agenti che hanno risposto con scudi e

Europee, vannacci: «Zaia non mi vota Vado avanti per la mia strada» - Io sono un candidato indipendente". Così il generale Roberto vannacci, candidato per la Lega alle prossime elezioni europee, intervenuto a Napoli per la presentazione del suo libro 'Il mondo al

Zaia: «Non voterò vannacci, mi sentirei un traditore. Io sceglierò un veneto» - VENEZIA - «vannacci in lista con la Lega Nessuna battaglia. Il generale, come ama farsi chiamare, non è capolista, ma sono scelte che ha fatto il partito»:

vannacci contestato a Napoli: "Io non cambio, vengano a confrontarsi" - Contestazioni a Napoli per il generale Roberto vannacci, capolista della Lega nella Circoscrizione ... I manifestanti hanno anche lanciato dei palloncini pieni di acqua contro la polizia. "Ringrazio i

