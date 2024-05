Palloncini ad acqua contro Vannacci 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 2 maggio 2024) AGI - Proteste a Napoli per la presenza del generale Roberto Vannacci, candidato della Lega alle elezioni europee. Vannacci presenta il suo libro 'Mondo al contrario', al teatro di Arte Vesuvio sul lungomare di Napoli. Una ventina di attivisti si è schierata in piazza Plebiscito per manifestaredi lui eil fatto che sia permesso "a Vannacci e i suoi sostenitori di esporre in tutta tranquillità le loro idee razziste, misogine, omolesbobitransfobiche e abiliste", come recita una nota. Sono esposti anche striscioni con la scritta 'Vannacci Napoli non ti vuole, fattene una ragione'. Intanto, le forze dell'ordine presidiano il tratto di via Nazario Sauro dove c'è il locale in cui si tiene la presentazione del libro. In poco tempo la tensione si è fatta insostenibile e si sono registrati tafferugli. I manifestanti inizialmente in presidio ...