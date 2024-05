Ho una cosa da dirvi Ernesto - l’addio a Uomini e Donne poi parla al pubblico C’è di mezzo anche Mario

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 2 maggio 2024), stiamo alle battute finali ma non mancano i colpi di scena. Questa edizione del programma di Maria De Filippi dovrebbe andare in onda fino a fine maggio, mentre lunedì prossimo è in programma l’ultima registrazione della stagione, durante la quale assisteremoalla scelta di Daniele Paudice, l’unico tronista rimasto in carica dopo l’uscita di scena – senza scelta – di Ida Platano. Martedì 30 aprile, intanto, è stata registrata una nuova puntata. Dalle anticipazioni rivelate da LolloMagazine apprendiamo che Gemma è uscita con Pietro e avrebbe avuto una reazione stizzita quando il cavaliere ha fatto i complimenti ad un’altra donna per i suoi capelli ricci. Silenzio tombale su Ida e i suoi corteggiatori, tutti assenti. Daniele Paudice avrebbe fatto due esterne: una con Marika e una con Gaia e nella registrazione di ...