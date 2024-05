Hamas contro l’accordo - i ministri di Israele per un annientamento totale Il rebus impazzito di Gaza

Proiettili di gomma sui manifestanti all’università dell’Arizona. Secondo il leader di Hamas Sinwar, “la proposta di Tregua a Gaza sul tavolo non è una proposta egiziana, ma una proposta israeliana sotto mentite spoglie’”. Microsoft, 2,2 miliardi di dollari in 4 anni nella AI in Malaysia Continua a leggere>>

Proiettili di gomma sui manifestanti all’università dell’Arizona. Secondo il leader di Hamas Sinwar, “la proposta di Tregua a Gaza sul tavolo non è una proposta egiziana, ma una proposta israeliana sotto mentite spoglie’”. Microsoft, 2,2 miliardi di dollari in 4 anni nella AI in Malaysia Continua a leggere>>

"Non prende decisioni fondamentali". I vertici della sicurezza israeliana contro Netanyahu - Stando a quanto riportato dai media ebraici, i capi dei servizi di sicurezza avrebbero chiesto al premier di prendere una decisione riguardo a Rafah, la questione ostaggi e il dopoguerra a Gaza ...

Continua a leggere>>

Israele teme di finire nella lista nera Onu per i bambini, come l'Isis - Milano, 2 mag. (askanews) - Israele in una lista nera dell'Onu, fra lo Stato Islamico e Al Qaida, con l'accusa di danneggiare i bambini durante il conflitto. È il timore del governo di Tel Aviv, in ...

Continua a leggere>>

Proteste pro-Gaza nei campus Usa, polizia fa irruzione all’Università di Los Angeles per smantellare il presidio: usate granate stordenti - Forte tensione tra polizia e manifestanti all’Università della California, a Los Angeles, mentre nei campus americani ribolle l’agitazione per la guerra di Israele contro hamas a Gaza. Gli agenti in t ...

Continua a leggere>>