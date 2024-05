Guerra Ucraina - USA puntano dito contro Russia | accuse gravissime

La Russia sta usando armi chimiche contro l’esercito ucraino. L’accusa arriva dagli Stati Uniti : «L’uso di tali sostanze chimiche non è un incidente isolato, ed è probabilmente guidato dal desiderio delle forze russe di rimuovere le forze ucraine dalle posizioni fortificate e ottenere vantaggi ... Continua a leggere>>

Ennesimo capitolo di scontro sulla guerra in Ucraina. Il dipartimento di Stato Usa ha emesso una nota nella quale Accusa la Russia di aver utilizzato un agente chimico, la cloropicrina , contro le forze ucraine, in violazione della Convenzione sulle armi chimiche. La Russia , aggiunge il ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno formalmente accusato la Russia di aver fatto uso di armi chimiche come arma di guerra nel conflitto in Ucraina. In particolare, il Dipartimento di Stato americano ha affermato di aver “determinato che Mosca ha utilizzato l'agente chimico cloropicrina e gas ...

Continua a leggere>>