La Russia usa la cloropicrina in Ucraina Accusa Usa sull' arma chimica

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ennesimo capitolo di scontroa guerra in. Il dipartimento di Stato Usa ha emesso una nota nella qualeladi aver utilizzato un agente chimico, la, contro le forze ucraine, in violazione della Convenzionee armi chimiche. La, aggiunge il dipartimento di Stato, avrebbe inoltre usato gas lacrimogeni, del tipo in dotazione alla polizia antisommossa, come «strumento di guerriglia», un'ulteriore violazione della Convenzione. «L'uso di tali sostanze chimiche non è un incidente isolato ed è probabilmente legato al desiderio delle forze russe di far sloggiare le forze ucraine dalle posizioni fortificate e ottenere vantaggi tattici sul campo di battaglia», le ulteriori analisi del Dipartimento di Stato. Nel frattempo il ...