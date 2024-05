Ucraina - i russi superano le difese ad Avdiivka Macron | Se sfondano non è escluso l’invio di soldati Salvini risponde | Mai italiani al fronte

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 2 maggio 2024) Le forze russe sono riuscite a sfondare e a raggiungere Ocheretiny nella zona di, in Donetsk, mentre leucraine hanno schierato le riserve per stabilizzare la situazione. «La situazione è tale che il nemico è riuscito a sfondare in questo insediamento. Una parte, sotto controllo nemico, è sotto il nostro controllo di fuoco. Stiamo adottando misure per scacciarli da lì. Sono in corso pesanti combattimenti, le Forze armate ucraine stanno controllando la situazione», ha dichiarato il portavoce del comando militare ‘Khortytsia’ Nazar Voloshyn a Rbc-Ukraine. Intanto il presidente francese Emmanuelha dichiarato al The Economist la possibilità di inviare truppe occidentali sulucraino, in caso di peggioramento della situazione. «Se idovessero sfondare le linee del ...