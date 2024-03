Gratta e vinci | la risposta è nell’armocromia | trucco infallibile

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 3 marzo 2024), questa sì che è una strategia assolutamente: tutto quello che devi fare è confidare. Qualcuno lo fa con criterio. Qualcun altro, invece, si affida al caso. Altri, infine, fanno fare all’istinto, lasciando che sia il cuore a scegliere. Così ha fatto, nei giorni scorsi, una donna dell’Illinois, che in maniera del tutto inaspettata ha preso una decisione molto importante basandosi su un elemento che avrebbe potuto essere del tutto irrilevante, ma che col senno di poi non lo è stato. AnsaFoto – ilveggente.itIniziamo col dire che la donna in questione si è recata, nel giorno del suo compleanno, presso la stazione di servizio BP a Palos Heights. Non aveva le idee chiare, ma sapeva di voler comprare un. Solo che, inesperta, davvero ...