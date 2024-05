Grandinata su Roma - le strade primaverili diventano… invernali

(Di giovedì 2 maggio 2024), 2 maggio – Unadi intensità notevole ha colpito inaspettatamentequesta sera, superando le previsioni meteorologiche che indicavano solo piogge e rovesci temporaleschi. Ledella Capitale si sono rapidamente trasformate, ricoperte da uno strato di chicchi di grandine che rifletteva brillantemente le luci dei veicoli in transito, creando scenari quasiin piena primavera. Gli esperti meteorologici avevano previsto una serata di maltempo, ma l’intensità dellaha sorpreso molti, mettendo alla prova la reattività dei servizi cittadini e la pazienza degli automobilisti. “È stata una vera sorpresa. Lesembravano ricoperte da un manto di neve brillante sotto i fari delle auto,” racconta un residente locale, testimone ...

Maltempo, forte grandinata su roma - Grandine, vento, forti rovesci e freddo. Non dà tregua il maltempo a roma e nel Lazio, Proprio in serata una forte grandinata ha colpito la Capitale, in particolare il suo quadrante Sud. Temporali e ... Continua a leggere>>

Maltempo a roma, dopo la pioggia ecco la grandine - Video - (Adnkronos) - Il maltempo non dà tregua a roma. Dopo la pioggia battente di stamattina, arriva la grandine in serata, in particolare nella zona sud della capitale. I 'chicchi' sono di dimensioni notev ... Continua a leggere>>

