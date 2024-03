Forte temporale con grandinata su Roma | le immagini

Maltempo in Piemonte: funnel cloud e grandine: Nubifragi e intense grandinate in Piemonte. Una regione flagellata dal maltempo: a Torino scatta il rischio tornado per la presenza di una nube ad imbuto ...meteo

Affondi polari fino al weekend: cosa aspettarsi dal meteo: Aria gelida di origine polare andrà a interagire con quella mite mediterranea provocando un mix esplosivo fatto da nuove abbondanti nevicate sulle Alpi ma anche da temporali e grandinate: quale sarà l ...ilgiornale

Avviso meteo: altra pioggia e neve nei prossimi giorni, Forte perturbazione con maltempo nel weekend: Qualche giorno a tratti instabile, poi netto peggioramento nel weekend. SITUAZIONE. Il vortice posizionato oggi sul Nord Italia si sposterà giovedì verso i Balcani e attiverà sullo Stivale una circola ...3bmeteo