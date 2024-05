(Di giovedì 2 maggio 2024) Il gruppoha firmato un accordo dicon Authentic Brands Group (Authentic) per Eyewear by, che sostituisce il precedente contratto in scadenza a fine 2030. Nell'ambito del nuovo accordo - informa il gruppo padovano dell'occhialeria - continuerà a gestire l'intera catena del valore, dalla fase di design guidata da, alla produzione e distribuzione globale. Dopo l'annuncio nel 2019, nel 2020ha lanciato la sua prima collezione Eyewear collaborando con il team di designer diper dar vita a una proposta completa dida sole e montature da vista. Le collezioni, primavera/estate e autunno/inverno, sono realizzate con artigianalità, materiali di alta ...

Lo Spice Boy ha fatto causa all'azienda della star di Hollywood chiedendo un risarcimento milionario. David Beckham , ex campione inglese di Manchester United e Real Madrid, ha deciso di far causa a Mark Wahlberg a causa di presunte perdite in seguito ad un accordo commerciale stipulato con F45 ... Continua a leggere>>

Lo scorso sabato è stato un grande giorno per i Beckham . In occasione del 50° compleanno della matriarca Victoria, David Beckham e famiglia si sono recati all'Oswald's, un club di Mayfair, dove hanno festeggiato l'evento. E, come per la maggior parte dei compleanni importanti con open bar, sembra ... Continua a leggere>>

Padova. Gli occhiali di david beckham in licenza perpetua a Safilo, firmato l'accordo - PADOVA - Il gruppo Safilo ha firmato un accordo di licenza perpetua con Authentic Brands Group (Authentic) per Eyewear by david beckham, che sostituisce il precedente contratto in scadenza a fine 2030 ...

Continua a leggere>>

Gli occhiali di david beckham in licenza perpetua a Safilo - Il gruppo Safilo ha firmato un accordo di licenza perpetua con Authentic Brands Group (Authentic) per Eyewear by david beckham, che sostituisce il precedente contratto in scadenza a fine 2030. (ANSA) ...

Continua a leggere>>

Safilo Group, nuovo accordo di licenza perpetua con Authetic Brands Group - Safilo continuerà a gestire l’intera catena del valore, dalla fase di design, un processo creativo guidato da david beckham, alla produzione e distribuzione globale ...

Continua a leggere>>