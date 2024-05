Giulia Tramontano avrebbe compiuto 30 anni oggi - sui social il ricordo della sorella

Giulia Tramontano oggi avrebbe compiuto 30 anni. Il dolce ricordo della sorella Chiara affidato ai social oggi , 2 Maggio 2024, Giulia Tramontano avrebbe compiuto 30 anni. La giovane donna, incinta di sette mesi del piccolo Thiago, non potrà mai più festeggiare perché un uomo, il suo compagno, ... Continua a leggere>>

oggi Giulia Tramontano, la ragazza Sant’Antimo barbaramente uccisa dal fidanzato reo confesso a Senago, in provincia di Milano, avrebbe compiuto trent’anni. avrebbe probabilmente festeggiato in compagnia della sua famiglia e del piccolo Thiago, di cui era incinta. In occasione di questa ...

Continua a leggere>>