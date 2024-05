Giulia Tramontano oggi avrebbe compiuto 30 anni Il dolce ricordo della sorella

(Di giovedì 2 maggio 2024) Chiara affidato ai social, 2 Maggio 2024,30. La giovane donna, incinta di sette mesi del piccolo Thiago, non potrà mai più festeggiare perché un uomo, il suo compagno, Alessandro Impagnatiello, ha deciso di porre fine alla sua vita. In questo giorno così difficile per le persone che hanno amato, riecheggiano le paroleChiara che ha affidato ai social il proprio pensiero. Sulle note del brano di Irama, “Ovunque sarai”, Chiara scrive: «Buon Compleanno, vorrei cheil vento ti spettinasse i capelli creando infiniti intrecci che ti portino a noi. Vorrei che tu potessi correre su una distesa di grani bianchi e conchiglie mentre ...

oggi Giulia Tramontano, la ragazza Sant'Antimo barbaramente uccisa dal fidanzato reo confesso a Senago, in provincia di Milano, avrebbe compiuto trent'anni. avrebbe probabilmente festeggiato in compagnia della sua famiglia e del piccolo Thiago, di cui era incinta. In occasione di questa

Con la somministrazione del topicida, infatti, Impagnatiello avrebbe potuto scegliere come e quando ... Alessandro Impagnatiello aveva iniziato a somministrare il topicida a Giulia Tramontano a febbraio

Ma nel momento dell'uccisione della sua compagna Giulia Tramontano, incinta al settimo mese, avrebbe avuto un 'black-out'. Non sarebbe insomma stato in sé. E' questa, come riferisce Fanpage, l'

