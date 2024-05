Giro d’Italia 2024 | il regolamento Abbuoni - traguardi volant - pun -i, come funziona il tempo massimo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ilprenderà il via sabato 4 maggio per poi terminare, dopo 21 tappe, domenica 26 a Roma. Di seguito ildella Corsa Rosa, con gli, i calcoli delle varie classifiche, le maglie, il, ii, e gli altri premi in palio.validi per la classifica generale individuale: ciascun arrivo delle 19 tappe in linea in programma (dunque vanno escluse le 2 cronometro) assegnerà al primo classificato 10? di abbuono, 6? al secondo, e 4? al terzo. Poi, al secondo traguardo intermedio di ogni frazione, il primo a transitare otterrà un abbuono di 3?, 2? al secondo, 1? al terzo....