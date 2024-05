Giro d’Italia 2024 | tappe e salite chiave della 107ª edizione della Corsa Rosa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 2 maggio 2024) Sabato 4 maggio scatterà ladel. Saranno 3400 km di battaglia dalla Venaria Reale – Torino alla Roma – Roma il 26 maggio. Ventuno le, di cui due prove cronometrate (Foligno – Perugia e Castiglione delle Stiviere – Desenzano del Garda), e due i giorni di riposo (13 e 20 maggio). Lepiù dure saranno le ultime, tutte in altura inper la Val Gardena. Delleiniziali, non va sottovalutata la settima, ovvero la prima cronometro (Foligno – Perugia). Dei 40 km da percorrere, i primi 34 sono quasi completamente in piano. Gli ultimi 6 metteranno a dura prova i corridori, che dovranno affrontare la salita di Ponte Valleceppi (pendenza media del 3.2%), passando per Casaglia e Monteluce fino a Perugia. L’ultimo km ...